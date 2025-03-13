У Кремлі відмовляються озвучувати свою позицію щодо мирних перемовин

Кремль відмовився озвучувати офіційну позицію РФ щодо мирного врегулювання розв’язаної нею війни проти України.

Про це повідомляє Интерфакс, пише "Європейська правда".

Як заявив кремлівський речник Дмитрій Пєсков, озвучувати позицію РФ щодо мирних перемовин наразі передчасно.

"Що стосується переговорних позицій до того, як ці переговори розпочалися, а вони ще не розпочалися, давайте не забувати, напевно, було б неправильним стрясати небеса і говорити про це публічно", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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