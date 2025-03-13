В Кремле отказываются озвучивать свою позицию по мирным переговорам

Кремль отказался озвучивать официальную позицию РФ по мирному урегулированию развязанной ею войны против Украины.

Об этом сообщает Интерфакс, пишет "Европейская правда".

Как заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков, озвучивать позицию РФ относительно мирных переговоров пока преждевременно.

"Что касается переговорных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, давайте не забывать, наверное, было бы неправильным сотрясать небеса и говорить об этом публично", – сказал Песков.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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