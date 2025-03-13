УЦБ: "Небесний щит" – це реальна пропозиція щодо гарантій безпеки для України

Відставні військові Великої Британії та США пропонують європейським державам патрулювати небо над заходом України, Києвом та Одесою. Цей план у випадку втілення буде першою реальною гарантією безпеки для України.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

"Лондон пропонує перемир’я на окремих ділянках фронту, у повітрі, інфраструктурне і на Чорному морі. У рамках цього колишні військові [країн НАТО – ред.] пропонують нашим європейським партнерам подумати над тим, щоб перекинути на східний фланг НАТО близько 120 винищувачів. Таке перемир’я активно підтримує Франція. Німеччина теж сигналізує про це", – зауважив він.

Також Жмайло наголосив, що у випадку втілення плану партнери готові захистити зокрема атомні електростанції на території України. Таким чином, європейці нейтралізують ядерний шантаж росіян.

Вперше план "Небесний щит" запропонували у 2022 році, однак ідея не набула популярності через острах залучення у війну.

Зараз проєкт вже підтримали парламентарі та політики з Великої Британії, Канади, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Литви, Латвії, Нідерландів, а також колишні військові високопосадовці США. Серед них сер Річард Ширрефф, колишній генерал британської армії та заступник верховного головнокомандувача НАТО, Філіп Брідлав, колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО в Європі, а також колишній президент Польщі Александер Квасневський.