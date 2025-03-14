У Бундестазі закликали уряд розсекретити розслідування про походження COVID-19

У розвідувальному комітеті Бундестагу закликали федеральний уряд Німеччини розсекретити доповідь розвідки щодо походження коронавірусу – документ, чутки довкола якого набувають дедалі більшого резонансу.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Комітет з розвідки Бундестагу Німеччини закликав уряд поділитися з громадськістю висновками з доповіді зовнішньої розвідки BND щодо ймовірного походження вірусу COVID-19.

Це сталося після повідомлень у декількох ЗМІ про те, що в уряді доручили науковцям підготувати свої оцінки з приводу висновків розвідки про те, що вірус SARS-CoV-2, який спричинив глобальну пандемію, дуже ймовірно "вирвався" із біолабораторії в китайському Ухані, де проводили дослідження щодо коронавірусів.

Також у комітеті зауважили, що уряд мав би раніше повідомити депутатів-членів комітету про існування такого розслідування та його гіпотези.

Нагадаємо, в Італії скасували штрафи для противників щеплень від COVID-19.