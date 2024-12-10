В Італії скасували штрафи для противників щеплень від COVID-19

Уряд Італії скасував штрафи для людей, які відмовилися від обов'язкових щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійського уряду, інформує "Європейська правда".

У заяві кабінету міністрів йдеться про те, що штрафи скасовано і всі зобов'язання щодо їхньої сплати знято.

Італійські ЗМІ раніше висували ідею про відшкодування збитків тим, хто сплатив штрафи, але в урядовій заяві про це не йшлося.

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Опозиційні партії Італії з обуренням відреагували на цей крок.

"Позбавлення штрафів тих, хто не пройшов вакцинацію, – це спосіб підморгнути прихильникам теорій змови і заперечувачам вакцинації", – сказав Ріккардо Магі, депутат від невеликої партії +Europa.

Італія стала однією з найбільш постраждалих країн від пандемії коронавірусу, яка почалась у 2020 році.

Попередник Джорджії Мелоні на посаді очільника уряду Італії Маріо Драгі зробив вакцинацію обов'язковою для вчителів та медичних працівників і поширив її на всіх, кому за 50 років, під час свого перебування на посаді в 2021-22 роках.

Відмова від вакцинації призводила до відсторонення від роботи без збереження заробітної плати для державних службовців, а особам старше 50 років загрожував штраф у розмірі 100 євро.

Нагадаємо, у березні суд в Австрії визнав 54-річну жінку винною в тому, що вона заразила свою сусідку коронавірусною хворобою, від якої та пізніше померла.

А у Швейцарії судили лікаря за видачу сотень фейкових довідок про відсутність COVID-19.