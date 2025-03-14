Рада ЄС може обговорити, як підтримати українців після зупинки проєктів USAID

На розгляд наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ можуть винести питання про те, як підтримати корисні проєкти в Україні, які раптово залишились без фінансування внаслідок згортання новою адміністрацією США діяльності USAID.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив на умовах анонімності дипломат ЄС.

Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах (Foreign Affairs Council) у понеділок, 17 березня, може бути підняте питання про те, як Європейський Союз може допомогти зберегти важливі ініціативи в Україні, які залишились без фінансування через раптову зупинку діяльності USAID.

"Наслідки призупинення американської допомоги, USAID, будуть неминуче обговорюватися під час зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок (17 березня). І це мене не здивує. Ми знаємо, що ці наслідки є досить поширеними і дуже відчутними для багатьох держав і організацій", – заявив дипломат.

"ЄС продовжить надавати пріоритетну підтримку Україні, зважаючи на наслідки призупинення проєктів USAID, а також сусіднім з нею країнам, вразливим до російського впливу", – додав співрозмовник "Європейської правди".

Нагадаємо, цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку після шеститижневої перевірки.

Серед іншого, розірвали грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на загальну суму 75 мільйонів доларів.