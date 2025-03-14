Совет ЕС может обсудить, как поддержать украинцев после остановки проектов USAID
На рассмотрение следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам могут вынести вопрос о том, как поддержать полезные проекты в Украине, которые внезапно остались без финансирования в результате сворачивания новой администрацией США деятельности USAID.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил на условиях анонимности дипломат ЕС.
Во время заседания Совета ЕС по иностранным делам (Foreign Affairs Council) в понедельник, 17 марта, может быть поднят вопрос о том, как Европейский Союз может помочь сохранить важные инициативы в Украине, которые остались без финансирования из-за внезапной остановки деятельности USAID.
"Последствия приостановления американской помощи, USAID, будут неизбежно обсуждаться во время встречи министров иностранных дел в понедельник (17 марта). И это меня не удивит. Мы знаем, что эти последствия являются достаточно распространенными и очень ощутимыми для многих государств и организаций", – заявил дипломат.
"ЕС продолжит оказывать приоритетную поддержку Украине, учитывая последствия приостановления проектов USAID, а также соседним с ней странам, уязвимым к российскому влиянию", – добавил собеседник "Европейской правды".
Напомним, на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию после шестинедельной проверки.
Среди прочего, разорвали грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 миллионов долларов.