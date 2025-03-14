Нідерланди: поліція вилучила 4-кілограмову "раковину", зроблену з екстазі

У нідерландському місті Звейндрехт поліція під час розслідування справи про наркотики вилучила 4 кілограми MDMA (екстазі), замаскованих під раковину для умивання.

Про це йдеться в повідомленні поліції, яке цитує "Європейська правда".

Співробітники спеціалізованого підрозділу національної поліції Нідерландів помітили автомобіль, що виїжджав з дому у Звейндрехті, зупинили його та виявили там шість кілограмів амфетаміну.

Після арешту водія – 35-річного чоловіка – правоохоронці повернулися на початкову позицію патрулювання і помітили 33-річну жінку, яка виходила з того ж будинку з коробкою в руках.

"У коробці було знайдено заряджену вогнепальну зброю, як показало подальше розслідування. Жінку, ймовірно, попередили після того, як був заарештований чоловік", – ідеться в повідомленні.

В іншій коробці, що стояла поруч зі сміттєвим баком, була запакована "раковина", що складалась із майже чотирьох кілограмів MDMA.

Фото: поліція Нідерландів

Після цього жінку також арештували. У пʼятницю, як очікувалось, обох мають допитати.

Це не перший випадок, коли правоохоронці в Нідерландах виявляють наркотики в несподіваних упаковках.

Минулого року під час одного з обшуків був виявлений "садовий гном", насправді зроблений з майже двох кілограмів екстазі.

З MDMA також були зроблені "великодні кролики", вилучені у 2023 році на митному контролі аеропорту Брюсселя.