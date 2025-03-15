Макрон: Росія не справляє враження країни, що щиро бажає миру

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Москву "чітко відповісти" щодо можливості припинення вогню в Україні, заявивши, що "Росія не справляє враження країни , що щиро бажає миру".

Про це він заявив після зустрічі про мир і безпеку в Україні, яка відбулася цієї суботи в режимі відеоконференції за ініціативою прем’єра Британії повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Росія не справляє враження країни, що щиро бажає миру. Вона не реагує на пропозиції Сполучених Штатів і України. Вона посилює бойові дії. Президент Путін хоче отримати все, а потім вести переговори", – нарікає Емманюель Макрон.

"Наша стратегія миру завдяки силі зараз під загрозою. Якщо ми хочемо миру, Росія повинна чітко відповісти, і тиск повинен бути чітким, спільно зі Сполученими Штатами, щоб домогтися цього припинення вогню", – заявив глава держави.

Віртуальний саміт союзників України відбувся в суботу вранці з ініціативи британського прем'єр-міністра Кіра Стармера і "під співголовуванням Великої Британії та Франції", згідно з повідомленням Єлисейського палацу.

Макрон також "подякував президенту Зеленському за те, що він мав мужність виступити з мирною ініціативою з президентом Трампом" і за те, що "запропонував місячне припинення вогню".

"Задля тривалого миру ми повинні допомогти Україні вистояти, щоб завтра мати сильну армію, яка захищає свою країну, і ми повинні бути готові гарантувати цей мир", – закликав французький президент до "колективної сили".

Прем'єр Британії після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Кір Стармер також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.