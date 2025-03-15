Макрон: Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Москву "четко ответить" относительно возможности прекращения огня в Украине, заявив, что "Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира".

Об этом он заявил после встречи о мире и безопасности в Украине, которая состоялась в эту субботу в режиме видеоконференции по инициативе премьера Великобритании сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира. Она не реагирует на предложения Соединенных Штатов и Украины. Она усиливает боевые действия. Президент Путин хочет получить все, а потом вести переговоры", – сетует Эмманюэль Макрон.

"Наша стратегия мира благодаря силе сейчас под угрозой. Если мы хотим мира, Россия должна четко ответить, и давление должно быть четким, совместно с Соединенными Штатами, чтобы добиться этого прекращения огня", – заявил глава государства.

Виртуальный саммит союзников Украины состоялся в субботу утром по инициативе британского премьер-министра Кира Стармера и "под сопредседательством Великобритании и Франции", согласно сообщению Елисейского дворца.

Макрон также "поблагодарил президента Зеленского за то, что он имел мужество выступить с мирной инициативой с президентом Трампом" и за то, что "предложил месячное прекращение огня".

"Ради длительного мира мы должны помочь Украине выстоять, чтобы завтра иметь сильную армию, которая защищает свою страну, и мы должны быть готовы гарантировать этот мир", – призвал французский президент к „коллективной силе".

Премьер Британии после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

Кир Стармер также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.