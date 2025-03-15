Яриш підтвердив, що "Голос Америки" припинив роботу: відсторонені "практично всі"

Попри відсутність офіційних заяв про зупинку діяльності міжнародного мовника "Голос Америки", журналісти підтверджують, що відсторонення його працівників від роботи є тотальним.

Як повідомляє Європейська правда, про це, зокрема, заявив у своєму Facebook екс-співробітник мовника Остап Яриш.

За словами журналіста, відсторонення охопило практично усіх співробітників "Голосу", і можна впевнено говорити про зупинення роботи мовника.

"Практично всі, кого я знаю на Голосі Америки, з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу", – заявив він.

"Коли і в якому вигляді вона [робота -ЄП] відновиться, і чи відновиться, поки неясно", – зауважив журналіст.

Остап Яриш донедавна був одним з провідних журналістів української служби "Голосу Америки", але минулого тижня потрапив під скорочення, проведене DOGE (Департаментом ефективності уряду, так званим "департаментом Маска"). У зв’язку з цим на нього не поширюється заборона на коментування, яка діє для усіх чинних співробітників.

Точно таку інформацію надіють інші незалежні від уряду джерела: так, видання NRP стверджує, що відсторонені усі без винятку співробітники "Голосу Америки", та офісу, що мовив для Куби що працювали повний робочий день – йдеться про понад 1000 людей.

Раніше повідомлялося про масштабні проблеми "Голосу Америки", де журналістів масово відстороняють від роботи.

Також у суботу стало відомо, що у Трампа скасували фінансування всієї мережі "Радіо Свобода".

У "Радіо Свобода" вже назвали це рішення "подарунком ворогам Америки".