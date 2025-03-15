Яриш подтвердил, что "Голос Америки" прекратил работу: отстранены "практически все"

Несмотря на отсутствие официальных заявлений об остановке деятельности международного вещателя "Голос Америки", журналисты подтверждают, что отстранение его работников от работы является тотальным.

Как сообщает Европейская правда, об этом, в частности, заявил в своем Facebook экс-сотрудник вещателя Остап Яриш.

По словам журналиста, отстранение охватило практически всех сотрудников "Голоса", и можно уверенно говорить об остановке работы вещателя.

"Практически все, кого я знаю на Голосе Америки, из разных отделов и вещательных служб, сегодня получили емейлы о том, что их отправляют в вынужденный отпуск на неопределенный срок. Это означает, что по состоянию на сейчас Голос Америки, который вещает на 49 языках по всему миру, приостановил свою работу", – заявил он.

"Когда и в каком виде она [работа -ЕП] возобновится, и возобновится ли, пока неясно", – отметил журналист.

Остап Яриш до недавнего времени был одним из ведущих журналистов украинской службы "Голоса Америки", но на прошлой неделе попал под сокращение, проведенное DOGE (Департаментом эффективности правительства, так называемым "департаментом Маска"). В связи с этим на него не распространяется запрет на комментирование, который действует для всех действующих сотрудников.

Точно такую информацию надеются другие независимые от правительства источники: так, издание NRP утверждает, что отстранены все без исключения сотрудники "Голоса Америки" и вещательного офиса для Кубы, работавшие полный рабочий день – речь идет о более 1000 человек.

Ранее сообщалось о масштабных проблемах "Голоса Америки", где журналистов массово отстраняют от работы.

Также в субботу стало известно, что у Трампа отменили финансирование всей сети "Радио Свобода".

В "Радио Свобода" уже назвали это решение "подарком врагам Америки".