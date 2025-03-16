Італія хоче посилити співпрацю автомобільного й оборонного секторів

Італійський уряд готує план посилення співпраці між автомобільним, оборонним та аерокосмічним секторами економіки на тлі дискусій у Європі про необхідність активнішого інвестування в безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю Il Messaggero заявив міністр промисловості Італії Адольфо Урсо.

Урсо наголосив, що автомобільна промисловість країни відіграє важливу роль і в оборонному та аерокосмічному секторах країни через спорідненість технологій, тож уряд Ітапії хоче рухатись у цьому напрямі.

"У червні, коли шлях реформ, який ми визначили в Європі, стане зрозумілим, ми представимо перший за 30 років документ про промислову стратегію, щоб спрямувати країну до нових можливостей розвитку", – анонсував він.

Італійський міністр додав, що Європа вже прагне витрачати щонайменше 3% ВВП на оборону, тому він прогнозує "прискорення закупівель і інвестицій в те, що необхідно для захисту миру і свободи на нашому континенті".

"Більше того, це галузі подвійного призначення: безпілотник можна використовувати для покращення захисту земель, підвищення ефективності гірського сільського господарства, транспортування вантажів, а також для протидії зовнішнім атакам, не наражаючи на ризик особовий склад", – навів Урсо приклад співпраці між секторами.

Анонс італійського уряду з'явився на тлі європейських дискусій щодо збільшення оборонних витрат і потенційного спільного військового фінансування.

На початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн преставила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 мільярдів євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.