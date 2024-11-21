Головний прокурор Литви: Влада розслідує понад десять диверсій

Правоохоронні органи у Литві проводять "понад десять" розслідувань за підозрою в підготовці диверсій в країні.

Про це заявила генеральний прокурор країни Ніда Грунскене, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Грунскене дала таку оцінку, відповідаючи на питання, чи розслідує прокуратура більше справ, подібних до спроби підпалу фабрики в Шяуляї.

"Я не буду називати точну цифру, їх більше десяти", – зазначила вона.

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Генеральний прокурор сказала, що розслідування проводяться інтенсивно найбільш кваліфікованими співробітниками, а під слідством перебувають підозрювані з різних країн.

"Я не надам більше інформації сьогодні, не тому, що не хочу, а тому, що не можу", – додала вона.

Зазначається, що раніше цього тижня офіс Грунскене поінформував громадськість про розслідування так званої "справи з підозрою в тероризмі" в Шяуляї.

Двох громадян Іспанії підозрюють у спробі підпалити фабрику в Шяуляї, місті на півночі Литви. Після того як їм не вдалося здійснити напад, вони начебто намагалися сховатися в Ризі, де їх і затримали.

Співрозмовники LRT стверджують, що запланований напад був спрямований проти компанії TVC Solutions, яка займається встановленням мобільних теле– і радіостанцій. Директор компанії був допитаний правоохоронцями як свідок у вересні.

Раніше цього тижня стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Грунскене у відповідь на це розпочала досудове розслідування можливого тероризму у зв’язку з пошкодженням кабелю зв’язку у Балтійському морі.