ЗМІ: лідери ЄС закличуть Росію до "справжньої політичної волі" завершити війну

Лідери Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 20-21 березня планують ухвалити заяву із закликом до Росії продемонструвати реальну готовність до завершення війни в Україні.

Про це повідомило чеське інформагентство ČTK, у розпорядженні якого опинився проєкт підсумкового документа саміту, пише "Європейська правда".

За інформацією ČTK, лідери ЄС у висновках саміту підтвердять підтримку "всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права".

Вони також привітають домовленості України та США за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня, зокрема "пропозицію щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США".

"Європейська рада закликає Росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни", – йдеться в проєкті висновків саміту ЄС, який цитує інформагентство.

На черговому саміті ЄС, який запланований 20-21 березня, очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Тим часом представники Угорщини наполягають на скороченні розділу про Україну в підсумковому документі саміту, вилучивши з його тексту згадки про продовження військової підтримки України та про "мир з позиції сили".