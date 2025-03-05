У Латвії ініціюють заборону на поїздки в Росію і Білорусь для низки держслужбовців

Комісія латвійського Сейму з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заборону на такі поїздки з Латвії планують встановити для запобігання або зменшення загрози національній безпеці, створюваної Росією і Білоруссю.

Її планують поширити на осіб, які мають спеціальний дозвіл на доступ до державної таємниці, відповідальних за безпеку критичної інфраструктури, а також на працівників Міністерств оборони, МВС і Міністерства юстиції, підвідомчих їм установ, військових об'єктів, Бюро по запобіганню і боротьбі з корупцією (KNAB), Податкової та митної поліції, а також на митних посадових осіб Служби державних доходів.

Також заборона торкнеться осіб, які працюють у дипломатичній або консульській службі, а також у судових або прокурорських установах.

Заборона на поїздки також поширюватиметься на транзит через територію Росії та Білорусі. Однак вона не діятиме у випадках, коли поїздка необхідна у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з гуманітарних причин, за умови отримання дозволу на такий тимчасовий виїзд із Латвії.

Законопроєкт передбачає, що порушення заборони на поїздки вважатиметься підставою для припинення трудових відносин із відповідною особою.

Нагадаємо, 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні.

Також стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.