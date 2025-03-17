Представники України, Угорщини та ЄС обговорили енергетичні питання в Брюсселі

Міністр енергетики України Герман Галущенко 17 березня взяв участь у тристоронній зустрічі "Україна – ЄС – Угорщина", присвяченій питанням енергетичної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство енергетики України.

У зустрічі, окрім Галущенка, брали участь єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Учасники зустрічі відзначили важливість продовження конструктивного двостороннього співробітництва для забезпечення енергетичної безпеки в регіоні. Зокрема, йшлося про імпорт-експорт електроенергії, постачання нафти та газу", – зазначили в Міненерго.

Українська сторона також запевнила, що дотримується норм і правил ЄС у питанні транзиту енергоносіїв та "залишається надійним партнером для Європейського Союзу попри російський енергетичний терор".

Глава угорського МЗС окремо пообіцяв продовжити поставки електроенергії в Україну, "тому що ми не хочемо, щоб український народ зіткнувся зі ще більшими труднощами, ніж ті, які він вже переживає".

"Водночас ми законно очікуємо, що Україна не загрожуватиме енергопостачанню Угорщини. Для цього необхідно забезпечити, щоб енергетична інфраструктура, яка веде до Угорщини, залишалася захищеною від нападів", – додав Сійярто.

Як відомо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи після того, як вирішила не продовжувати дію контракту з російським "Газпромом". Це обурило Угорщину та Словаччину, які до цього отримували газ із Росії в цей спосіб.

В МЗС раніше розкритикували маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.