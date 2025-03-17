Представители Украины, Венгрии и ЕС обсудили энергетические вопросы в Брюсселе

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 17 марта принял участие в трехсторонней встрече "Украина – ЕС – Венгрия", посвященной вопросам энергетической безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство энергетики Украины.

Во встрече, кроме Галущенко, принимали участие еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Участники встречи отметили важность продолжения конструктивного двустороннего сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности в регионе. В частности, речь шла об импорте-экспорте электроэнергии, поставках нефти и газа", – отметили в Минэнерго.

Украинская сторона также заверила, что придерживается норм и правил ЕС в вопросе транзита энергоносителей и "остается надежным партнером для Европейского Союза, несмотря на российский энергетический террор".

Глава венгерского МИД отдельно пообещал продолжить поставки электроэнергии в Украину, "потому что мы не хотим, чтобы украинский народ столкнулся с еще большими трудностями, чем те, которые он уже переживает".

"В то же время мы законно ожидаем, что Украина не будет угрожать энергоснабжению Венгрии. Для этого необходимо обеспечить, чтобы энергетическая инфраструктура, которая ведет в Венгрию, оставалась защищенной от нападений", – добавил Сийярто.

Как известно, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу после того, как решила не продлевать действие контракта с российским "Газпромом". Это возмутило Венгрию и Словакию, которые до этого получали газ из России этим способом.

В МИД ранее раскритиковали манипулятивные заявления Венгрии о том, что Украина якобы поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.