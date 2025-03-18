У Польщі кажуть про непросту ситуацію на кордоні з Білоруссю: мігранти напали на патруль

Польські прикордонники протягом минулої доби зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон з Польщею з боку Білорусі, також мігранти напали на прикордонний патруль.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

За даними польської прикордонної служби, у бік польських патрулів було кинуто каміння, а також пошкоджено прикордонний автомобіль.

Кордон з Білоруссю нелегально перетнули 11 осіб. Наразі тривають їхні пошуки.

Тиск на кордоні з Білоруссю зростає вже кілька днів поспіль, прикордонники фіксують все більше спроб перетнути кордон з Польщею, зазначили у відомстві.

Як додали прикордонники, одну особу було затримано за пособництво.

Минулими вихідними Прикордонна служба зафіксувала ще кілька спроб нелегального в'їзду до Польщі.

"14-16 березня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 280 спроб нелегального в'їзду до Польщі, майже всі вони були припинені. Дві особи були затримані за пособництво та співучасть. П'ятьом особам було надано допомогу", – розповіли прикордонники.

Тим часом у Латвії розглядають пропозицію щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" в Лудзенському краї, щоб зменшити загрозу нелегальної міграції.

А у Литві запропонували позбавляти російських і білоруських громадян посвідки на проживання в Литві, якщо вони часто відвідують свої батьківщини.