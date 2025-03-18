В Польше говорят о непростой ситуации на границе с Беларусью: мигранты напали на патруль

Польские пограничники за прошедшие сутки зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу с Польшей со стороны Беларуси, также мигранты напали на пограничный патруль.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

По данным польской пограничной службы, в сторону польских патрулей были брошены камни, а также поврежден пограничный автомобиль.

Границу с Беларусью нелегально пересекли 11 человек. Сейчас продолжаются их поиски.

Давление на границе с Беларусью растет уже несколько дней подряд, пограничники фиксируют все больше попыток пересечь границу с Польшей, отметили в ведомстве.

Как добавили пограничники, один человек был задержан за пособничество.

В минувшие выходные Пограничная служба зафиксировала еще несколько попыток нелегального въезда в Польшу.

"14-16 марта на границе с Беларусью было зафиксировано почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти все они были пресечены. Два человека были задержаны за пособничество и соучастие. Пяти лицам была оказана помощь", – рассказали пограничники.

Между тем в Латвии рассматривают предложение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" в Лудзенском крае, чтобы уменьшить угрозу нелегальной миграции.

А в Литве предложили лишать российских и белорусских граждан вида на жительство в Литве, если они часто посещают свои родины.