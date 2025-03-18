54% німців вважають, що Україна має бути готова поступитися територіями для миру з РФ

Більше половини опитаних німців вважають, що Україна повинна бути готова поступитися територіями, якщо це буде потрібно для досягнення мирної угоди з Росією.

Про це свідчать результати опитування Forsa для ntv, повідомляє "Європейська правда".

54% респондентів вважають, що Україна повинна бути готовою поступитися окупованими територіями Росії, якщо це необхідно для досягнення мирної угоди.

36% – переважно прихильники "Зелених" – вважають, що Україна не повинна цього робити.

Серед прихильників консервативного блоку ХДС/ХСС 52% за те, щоб Україна поступалась територіями, 43% проти. Серед прихильників СДПН 46% за готовність України до територіальних поступок, 40% – проти.

ХДС/ХСС та СДПН наразі перебувають в переговорах щодо формування майбутнього уряду.

71% прихильників проросійської "Альтернативи для Німеччини" заявили, що Україна має бути готовою піти на територіальні поступки (16% проти). Таку ж думку висловили 50% прихильників "Лівих" (40% проти).

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".

Державний секретар США Марко Рубіо 10 березня говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.