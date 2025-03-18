Макрон анонсував збільшення закупівель літаків Rafale

Франція планує закупити більше бойових літаків Rafale.

Про це заявив французький президент Емманюель Макрон під час виступу на військовій базі на сході країни, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 18 березня, Макрон анонсував збільшення закупівлі бойових літаків виробництва Dassault.

"Ми збираємося збільшити і прискорити наші замовлення на Rafales", – сказав він.

Фото: Reuters

Зазначимо, Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. З 2000 року винищувач перебуває на озброєнні Повітряних сил, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції.

Літак оснащений двома двигунами, здатен літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу та може злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 метрів.

Макрон хоче переконати країни ЄС припинити купувати американське оборонне обладнання і натомість звернути увагу на європейських виробників.

Зокрема він вважає, що тим, хто купує винищувачі F-35, слід запропонувати Rafale.

А французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив про необхідність прискорення темпів виробництва у збройовій промисловості, навівши як приклад мету Dassault Aviation "постачати чотири-п'ять Rafales на місяць з 2026 року".