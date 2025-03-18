Макрон анонсировал увеличение закупок самолетов Rafale

Франция планирует закупить больше боевых самолетов Rafale.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время выступления на военной базе на востоке страны, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 18 марта, Макрон анонсировал увеличение закупки боевых самолетов производства Dassault.

"Мы собираемся увеличить и ускорить наши заказы на Rafales", – сказал он.

Фото: Reuters

Отметим, Dassault Rafale – французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. С 2000 года истребитель находится на вооружении Воздушных сил, а его палубный вариант Rafale M является основным боевым самолетом Военно-морского флота Франции.

Самолет оснащен двумя двигателями, способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа и может взлетать со взлетно-посадочных полос длиной 400 метров.

Макрон хочет убедить страны ЕС прекратить покупать американское оборонное оборудование и вместо этого обратить внимание на европейских производителей.

В частности, он считает, что тем, кто покупает истребители F-35, следует предложить Rafale.

А французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил о необходимости ускорения темпов производства в оружейной промышленности, приведя в пример цель Dassault Aviation "поставлять четыре-пять Rafales в месяц с 2026 года".