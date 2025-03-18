Премʼєрка Італії знову висловилась проти відправки "миротворців" в Україну

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Італійська премʼєрка Джорджа Мелоні підтвердила, що не підтримує пропозицію Великої Британії та Франції про відправлення західного військового контингенту в Україну.

Таке вона сказала під час виступу в італійському Сенаті 18 березня, передає "Європейська правда".

Премʼєрка Італії висловила повагу британсько-французькій пропозиції та подякувала "тим, хто на цьому етапі бере на себе відповідальність за внесення пропозицій".

"Відправка італійських військ в Україну – це питання, яке ніколи не стояло на порядку денному, так само, як ми вважаємо, що відправка європейських військ, вперше запропонована Британією і Францією, є дуже складним, ризикованим і неефективним варіантом", – додала вона.

Мелоні зазначила, що з огляду на це пропозиція Італії передбачає "активізацію гарантій безпеки між Україною та країнами, які захочуть до них приєднатися, за зразком механізму, передбаченого статтею 5 Договору про НАТО, без обов'язкового членства Києва в Атлантичному альянсі".

Премʼєрка Італії і раніше пропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Як відомо, Лондон і Париж очолюють переговори "коаліції рішучих" – 30 країн, готових взяти участь у розгортанні військового контингенту для гарантування миру в Україні.