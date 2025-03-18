Премьер Италии снова высказалась против отправки "миротворцев" в Украину

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Итальянский премьер Джорджа Мелони подтвердила, что не поддерживает предложение Великобритании и Франции об отправке западного военного контингента в Украину.

Такое она сказала во время выступления в итальянском Сенате 18 марта, передает "Европейская правда".

Премьер Италии выразила уважение британско-французскому предложению и поблагодарила "тех, кто на этом этапе берет на себя ответственность за внесение предложений".

"Отправка итальянских войск в Украину – это вопрос, который никогда не стоял на повестке дня, так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, впервые предложенная Британией и Францией, является очень сложным, рискованным и неэффективным вариантом", – добавила она.

Мелони отметила, что с учетом этого предложение Италии предусматривает "активизацию гарантий безопасности между Украиной и странами, которые захотят к ним присоединиться, по образцу механизма, предусмотренного статьей 5 Договора о НАТО, без обязательного членства Киева в Атлантическом альянсе".

Премьер Италии и ранее предлагала распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

Как известно, Лондон и Париж возглавляют переговоры "коалиции решительных" – 30 стран, готовых принять участие в развертывании военного контингента для обеспечения мира в Украине.