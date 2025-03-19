ЗМІ: британських спецпризначенців привели в стан готовності через можливу відправку в Україну

Британські сили спеціального призначення нібито приведені в стан готовності до відправки в Україну в рамках миротворчої місії Великої Британії.

Про це повідомило видання The i Paper з посиланням на два військові джерела, обізнані з відповідною директивою, передає "Європейська правда".

Підрозділи спеціального призначення отримали вказівку готуватися до мобілізації в Україну від військових планувальників, які відповідають за підготовку сил, повідомили два військові джерела.

Командний центр військового планування Великої Британії, Постійний об'єднаний штаб (PJHQ) минулого тижня отримав директиви розпочати процес розгортання особового складу і ресурсів.

Накази, які також стосуються резервістів сил спеціального призначення, передбачають приведення особового складу в готовність з метою забезпечення роботоздатності військової техніки до отримання повідомлення про мобілізацію в Україну.

Рішення про приведення ключових військ у бойову готовність було прийнято в той час, коли Британія готується прийняти військових керівників з групи країн, готових підтримати угоду про припинення вогню між Україною і Росією.

15 березня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що плани розгортання миротворчих сил в Україні вступили в "оперативну фазу".

Як відомо, Лондон і Париж очолюють переговори "коаліції рішучих" – понад 30 країн, готових взяти участь у розгортанні військового контингенту для гарантування миру в Україні.