СМИ: британских спецназовцев привели в состояние готовности из-за возможной отправки в Украину

Британские силы специального назначения якобы приведены в состояние готовности к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании.

Об этом сообщило издание The i Paper со ссылкой на два военных источника, знакомые с соответствующей директивой, передает "Европейская правда".

Подразделения специального назначения получили указание готовиться к мобилизации в Украину от военных планировщиков, которые отвечают за подготовку сил, сообщили два военных источника.

Командный центр военного планирования Великобритании, Постоянный объединенный штаб (PJHQ) на прошлой неделе получил директивы начать процесс развертывания личного состава и ресурсов.

Приказы, которые также касаются резервистов сил специального назначения, предусматривают приведение личного состава в готовность с целью обеспечения работоспособности военной техники до получения уведомления о мобилизации в Украине.

Решение о приведении ключевых войск в боевую готовность было принято в то время, когда Британия готовится принять военных руководителей из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

15 марта премьер Британии Кир Стармер заявил, что планы развертывания миротворческих сил в Украине вступили в "оперативную фазу".

Как известно, Лондон и Париж возглавляют переговоры "коалиции решительных" – более 30 стран, готовых принять участие в развертывании военного контингента для обеспечения мира в Украине.