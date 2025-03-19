Президент Угорщини підписав закон про заборону ЛГБТ-прайду попри протести

Президент Угорщини Томаш Шуйок підписав закон, запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана, який забороняє ЛГБТК+ спільнотам проводити свій щорічний прайд, незважаючи на критику правозахисних організацій, що він обмежує свободу зібрань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Президент Шуйок, колишній голова Конституційного суду, який був обраний на цю переважно церемоніальну посаду рік тому парламентською більшістю, підписав закон.

Закон забороняє прайд на тій підставі, що він може вважатися шкідливим для дітей. У ньому також сказано, що поліція може використовувати камери розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують захід, і накладати штрафи на учасників.

Орбан, який має справу з економічною кризою та безпрецедентним викликом з боку нової опозиційної партії напередодні виборів 2026 року, вже давно критикує ЛГБТ-спільноту.

Політика Орбана часто ставить його в протиріччя з рештою Європейського Союзу. Аджа Лябіб, комісар ЄС з питань рівності, заявила, що "право на мирні зібрання є фундаментальним правом, яке має відстоюватися в усьому Європейському Союзі".

Майкл О'Флаерті, комісар Ради Європи з прав людини, незалежної інституції, що просуває права людини в Європі, заявив, що він "дуже стурбований" новим законом, і пізно ввечері у вівторок закликав Шуйока накласти на нього вето.

У Будапешті відбулися масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот.

17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.