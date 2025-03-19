Президент Венгрии подписал закон о запрете ЛГБТ-прайда, несмотря на протесты

Президент Венгрии Томаш Шуйок подписал закон, предложенный партией премьер-министра Виктора Орбана, который запрещает ЛГБТК+ сообществам проводить свой ежегодный прайд, несмотря на критику правозащитных организаций, что он ограничивает свободу собраний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Президент Шуйок, бывший председатель Конституционного суда, который был избран на эту преимущественно церемониальную должность год назад парламентским большинством, подписал закон.

Закон запрещает прайд на том основании, что он может считаться вредным для детей. В нем также сказано, что полиция может использовать камеры распознавания лиц для идентификации людей, посещающих мероприятие, и накладывать штрафы на участников.

Орбан, который имеет дело с экономическим кризисом и беспрецедентным вызовом со стороны новой оппозиционной партии накануне выборов 2026 года, уже давно критикует ЛГБТ-сообщество.

Политика Орбана часто ставит его в противоречие с остальным Европейским Союзом. Аджа Лябиб, комиссар ЕС по вопросам равенства, заявила, что "право на мирные собрания является фундаментальным правом, которое должно отстаиваться во всем Европейском Союзе".

Майкл О'Флаэрти, комиссар Совета Европы по правам человека, независимого института, продвигающего права человека в Европе, заявил, что он "очень обеспокоен" новым законом, и поздно вечером во вторник призвал Шуйока наложить на него вето.

В Будапеште прошли массовые протесты против ограничения права на собрания и запрета прайда ЛГБТК+ сообществ.

17 марта правящая партия Венгрии "Фидес" подала в парламент законопроект, который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия.

Уже на следующий день в Венгрии приняли закон 136 голосами против 27.