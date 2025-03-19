У Трампа кажуть, що послаблення санкцій проти РФ обговорять після припинення вогню

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що потенційне послаблення санкцій проти Росії обговорять після припинення вогню.

Про це він сказав у середу, 19 березня, в ефірі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Віткофф розповів, що під час розмови американського президента Дональда Трампа із очільником Кремля Владіміром Путіним питання санкцій не обговорювалося.

Однак він наголосив, що це розмова, яку мають провести обидва лідери, і "всі відкриті до неї".

"Але, перш за все, ми хочемо рішення, яке означає припинення бойових дій. Ми хочемо досягти припинення вогню. Це політика президента, і ми збираємося досягти припинення вогню", – заявив він.

На його думку, після того, як буде досягнуте припнення вогню – все інше буде деталями.

"І я думаю, що після цього все інше буде деталями: послаблення санкцій і всі інші речі, які йдуть з повноцінним мирним договором", – підсумував він.

Як відомо, 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

А 18 березня глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп попросив підготувати американські санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію.