У Трампа говорят, что ослабление санкций против РФ обсудят после прекращения огня
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что потенциальное ослабление санкций против России обсудят после прекращения огня.
Об этом он сказал в среду, 19 марта, в эфире Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Уиткофф рассказал, что во время разговора американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался.
Однако он подчеркнул, что это разговор, который должны провести оба лидера, и "все открыты к нему".
"Но, прежде всего, мы хотим решения, которое означает прекращение боевых действий. Мы хотим достичь прекращения огня. Это политика президента, и мы собираемся достичь прекращения огня", – заявил он.
По его мнению, после того как будет достигнуто прекращение огня – все остальное будет деталями.
"И я думаю, что после этого все остальное будет деталями: ослабление санкций и все другие вещи, которые идут с полноценным мирным договором", – подытожил он.
Как известно, 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.
А 18 марта глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп попросил подготовить американские санкции на случай, если они понадобятся для дополнительного давления на Россию.