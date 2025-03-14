Зеленський каже, що у Саудівській Аравії обговорювали питання територій

Український президент Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин з американською делегацією у Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами у п’ятницю, 14 березня, цитують Суспільне та Укрінформ, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що питання окупованих територій піднімалося під час переговорів, і це, на його думку, свідчить про те, що "американці все більше і більше вникають в суть" війни.

"В офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, питання територій немає. Але це не значить, що це питання не піднімалось. Піднімалися різні питання. Американці все більше і більше вникають в суть", – сказав він.

Як приклад він навів окуповане росіянами місто у Запорізькій області – Енергодар.

"Не можна просто сказати: ось вам станція (ЗАЕС, – Ред.), а місто – окремо. Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші", – сказав він.

Також український президент наголосив, що всі партнери знають позицію України – ніколи не визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

13 березня очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.