Президент Чехії закликає до коаліції за справедливий мир в Україні

Чеський президент Петер Павел вважає, що потрібно створити "широку коаліцію" держав на підтримку справедливого миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Павел зазначив, що нині настав час "подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні".

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", – додав він.

The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil.