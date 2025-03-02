Президент Чехії закликає до коаліції за справедливий мир в Україні
Чеський президент Петер Павел вважає, що потрібно створити "широку коаліцію" держав на підтримку справедливого миру в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
Павел зазначив, що нині настав час "подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні".
"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", – додав він.
The time has come to start considering a broad coalition of willing for just peace in Ukraine. “Peace” on terms of the aggressor is called a capitulation and would only encourage all current and future aggressors. Free world must stand up to the evil.– Petr Pavel (@prezidentpavel) March 1, 2025
Коментар Павела зʼявився після того, як в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Дональд Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".
Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.
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