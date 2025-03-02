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Президент Чехії закликає до коаліції за справедливий мир в Україні

Новини — Неділя, 2 березня 2025, 08:19 — Олег Павлюк

Чеський президент Петер Павел вважає, що потрібно створити "широку коаліцію" держав на підтримку справедливого миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Павел зазначив, що нині настав час "подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні".

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", – додав він.

Коментар Павела зʼявився після того, як в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Дональд Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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Чехія Мирні переговори
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