Трамп проголосив англійську офіційною мовою США – вперше в їхній історії

Президент США Дональд Трамп у суботу, 1 березня, підписав указ про присвоєння англійській мові статусу офіційної на території Штатів.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

В указі Трампа йдеться про те, що з огляду на значення англійської мови в історії та житті США "вже давно настав час оголосити англійську офіційною мовою Сполучених Штатів".

"Надання англійській мові статусу офіційної не лише спростить комунікацію, але й зміцнить спільні національні цінності та створить більш згуртоване й ефективне суспільство", – ідеться в повідомленні.

Документ, серед іншого, скасовує указ президента США Білла Клінтона від 2000 року, який зобовʼязував федеральні органи влади надавати послуги не лише англійською мовою тим, хто нею недостатньо володіє.

За свою майже 250-річну історію США ніколи не мали офіційної мови на федеральному рівні. Водночас понад 30 штатів мають закони, де закріплений статус англійської як мови штату.

У США розмовляють сотнями мов, що є побічним продуктом довгої історії країни, яка приймала іммігрантів з усього світу. При цьому майже 80% американців розмовляють тільки англійською.

Крім того, для отримання громадянства США потрібно скласти тест, який демонструє вміння читати, писати та розмовляти англійською мовою.

Зазначимо, що після вступу на посаду адміністрація Дональда Трампа закрила іспаномовну версію сайту Білого дому і припинила вести сторінки іспанською мовою в соцмережах.