Президент США Дональд Трамп в субботу, 1 марта, подписал указ о присвоении английскому языку статуса официального на территории Штатов.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

В указе Трампа говорится о том, что учитывая значение английского языка в истории и жизни США "уже давно пришло время объявить английский официальным языком Соединенных Штатов".

"Предоставление английскому языку статуса официального не только упростит коммуникацию, но и укрепит общие национальные ценности и создаст более сплоченное и эффективное общество", – говорится в сообщении.

Документ, среди прочего, отменяет указ президента США Билла Клинтона от 2000 года, который обязывал федеральные органы власти предоставлять услуги не только на английском языке тем, кто им недостаточно владеет.

За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели официального языка на федеральном уровне. В то же время более 30 штатов имеют законы, где закреплен статус английского как языка штата.

В США говорят на сотнях языков, что является побочным продуктом долгой истории страны, которая принимала иммигрантов со всего мира. При этом почти 80% американцев разговаривают только на английском.

Кроме того, для получения гражданства США нужно сдать тест, который демонстрирует умение читать, писать и разговаривать на английском языке.

Отметим, что после вступления в должность администрация Дональда Трампа закрыла испаноязычную версию сайта Белого дома и прекратила вести страницы на испанском языке в соцсетях.