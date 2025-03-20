Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона

Президенту України раптово зателефонував його французький колега Емманюель Макрон у той час, як Володимир Зеленський спілкувався із журналістами – відповідь глави держави потрапила на відео.

Про це пише "Європейська правда".

Телефонний дзвінок перервав Зеленського, коли той спілкувався онлайн із журналістами 19 березня ввечері.

"Вибач, Емманюелю, у мене розмова з журналістами, я можу зателефонувати через 15-20 хвилин?" – відповів англійською український президент.

Після цього журналіст поставив Зеленському уточнювальне питання, чи щойно йому телефонував французький президент Макрон.

"Так, я тільки що розмовляв із президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємося. Раз на день, я б так сказав, в середньому", – підтвердив глава держави.

Також український президент наголосив, що між Україною та Францією дуже тісні відносини, а Макрон "сильно допомагає".

"Я йому за це вдячний і після нашої розмови я йому передзвоню", – додав Зеленський.

Нещодавно французький президент заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Також на тлі можливого відкликання американських військ з Європи Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи. Таку ініціативу підтримують майже 60% французів.

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