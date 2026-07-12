Президент Фінляндії виставить у музеї подарований Ердоганом револьвер

Револьвер, який президент Фінляндії Александер Стубб отримав у подарунок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, буде виставлений у музеї.

Про це у коментарі Yle розповіли у канцелярії фінського президента, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у канцелярії, спершу подарований Ердоганом револьвер був одразу переданий поліції.

За інформацією відомства, Стубб висловив бажання передати зброю до музею.

Серед можливих варіантів розглядається, наприклад, Військовий музей, який займається збором експонатів, пов’язаних з військовою та збройовою історією Фінляндії.

Згідно з чинним законом про зброю у Фінляндії, для зберігання вогнепальної зброї потрібна поважна причина, наприклад, спортивна стрільба. Якби президент Стубб захотів залишити зброю собі, йому довелося б отримати дозвіл або деактивувати револьвер.

Повідомляли, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер залишив подарунок Ердогана у Туреччині, оскільки ввезення бойової вогнепальної зброї до Великої Британії заборонено законом.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер дізнався про вміст пакунка лише після повернення додому та був змушений лишити револьвер правоохоронцям в аеропорту.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал був змушений залишити подарований револьвер у Туреччині, оскільки естонські закони не дозволяють йому просто так ввезти його до країни.