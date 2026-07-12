Зеленський про смерть Грема: Америка і світ втратили рішучого лідера

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, зазначивши, що "Америка і світ втратили рішучого лідера".

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим.

"Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі", – додав президент.

Зеленський також нагадав, що, просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України, останніми тижнями сенатор працював над важливими ініціативами, "які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії".

"Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України", – додав він.

Раніше стало відомо, що сенатор Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.

За даними ЗМІ, екстрені служби прибули до будинку політика у Вашингтоні після повідомлення про зупинку серця.

При цьому варто зазначити, що 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.