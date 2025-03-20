Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона

Президенту Украины внезапно позвонил его французский коллега Эмманюэль Макрон в то время, как Владимир Зеленский общался с журналистами – ответ главы государства попал на видео.

Об этом пишет "Европейская правда".

Телефонный звонок прервал Зеленского, когда тот общался онлайн с журналистами 19 марта вечером.

"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" – ответил на английском украинский президент.

После этого журналист задал Зеленскому уточняющий вопрос, звонил ли ему только что французский президент Макрон.

"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", – подтвердил он.

Также украинский президент подчеркнул, что между Украиной и Францией очень тесные отношения, а Макрон "сильно помогает".

"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", – добавил Зеленский.

Недавно французский заявил, что Россия должна принять американско-украинское предложение по 30-дневному прекращению огня.

Также на фоне возможного отзыва американских войск из Европы Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы. Такую инициативу поддерживают почти 60% французов.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Европа под ядерным зонтиком Франции: ответы на ключевые вопросы об инициативе Макрона.