Умєров обговорив дрони та ППО із міністеркою оборони Люксембургу

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров поспілкувався зі своєю колегою з Люксембургу Юріко Бакес щодо взаємодії в рамках "коаліції дронів", а також у сфері протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Умєров розповів, що зустрівся із главою Міноборони Люксембургу у Києві, де вони обговорили перспективи взаємодії в рамках "коаліції дронів", до якої Люксембург нещодавно долучився.

"Юріко Бакес підтвердила готовність її країни розширювати підтримку України в цьому напрямку", – поділився очільник українського оборонного відомства.

Вони обговорили перспективи індустріальної співпраці, зокрема у сфері ППО та далекобійних ударів. Умєров запропонував Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за "данською моделлю" фінансування.

Окрім цього, міністри поспілкувалися щодо цифрової трансформації Збройних Сил України: від управління військами до ресурсного менеджменту та надання послуг для військових.

Нагадаємо, у червні Британія і Латвія від імені "коаліції дронів" оголосили конкурс на постачання Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

У липні країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.