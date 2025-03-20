Умеров обсудил дроны и ПВО с министром обороны Люксембурга

Глава Министерства обороны Рустем Умеров пообщался со своей коллегой из Люксембурга Юрико Бакес по взаимодействию в рамках "коалиции дронов", а также в сфере противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Умеров рассказал, что встретился с главой Минобороны Люксембурга в Киеве, где они обсудили перспективы взаимодействия в рамках "коалиции дронов", к которой Люксембург недавно присоединился.

"Юрико Бакес подтвердила готовность ее страны расширять поддержку Украины в этом направлении", – поделился глава украинского оборонного ведомства.

Они обсудили перспективы индустриального сотрудничества, в частности в сфере ПВО и дальнобойных ударов. В частности, Умеров предложил Люксембургу поддержать украинскую оборонную промышленность по "датской модели" финансирования.

Кроме этого, министры пообщались по цифровой трансформации Вооруженных Сил Украины: от управления войсками до ресурсного менеджмента и предоставления услуг для военных.

Напомним, в июне Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

В июле страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.