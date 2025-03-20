Стефанішина не вважає значною перепоною угорське опитування щодо України в ЄС

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина вважає намір Угорщини винести питання майбутнього членства України в Європейському Союзі на національне опитування лиш як невеличку перепону, яка не завадить відкрити всі переговорні розділи про вступ у 2025 році.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо угорського опитування.

Вона підкреслила, що Україна впевнена, що питання про членство в ЄС – це рішення, яке уже ухвалене, і "розглядає це як невеличку перепону, яка не завадить досягненню мети про відкриття всіх переговорних розділів саме в цьому році".

"Це не референдум, письмове опитування громадян. Таке письмове опитування також відбувалося перед рішенням Європейської ради у грудні 2023 року про відкриття переговорного процесу. Ми вже це проходили. Я думаю, що підтримка громадян Угорщини набагато більш позитивна, ніж очікування, які є в угорського уряду", – сказала Стефанішина.

Раніше цього місяця популістський угорський лідер Віктор Орбан оголосив про проведення необов'язкового загальнонаціонального опитування щодо підтримки вступу України до ЄС. У списку з 12 вимог до Брюсселя, оприлюдненому минулого тижня, він заявив, що ЄС має бути "Союзом, але без України".

Нагадаємо, що цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.