Стефанишина не считает значительной преградой венгерский опрос по Украине в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина считает намерение Венгрии вынести вопрос будущего членства Украины в Европейском Союзе на национальный опрос лишь как небольшую преграду, которая не помешает открыть все переговорные разделы о вступлении в 2025 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно венгерского опроса.

Она подчеркнула, что Украина уверена, что вопрос о членстве в ЕС – это решение, которое уже принято, и "рассматривает это как небольшую преграду, которая не помешает достижению цели об открытии всех переговорных разделов именно в этом году".

"Это не референдум, письменный опрос граждан. Такой письменный опрос также происходил перед решением Европейского совета в декабре 2023 года об открытии переговорного процесса. Мы уже это проходили. Я думаю, что поддержка граждан Венгрии гораздо более положительная, чем ожидания, которые есть у венгерского правительства", – сказала Стефанишина.

Ранее в этом месяце популистский венгерский лидер Виктор Орбан объявил о проведении необязательного общенационального опроса по поддержке вступления Украины в ЕС. В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он заявил, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".

Напомним, что в этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.