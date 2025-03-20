Bloomberg дізнався про черговий саміт у Парижі стосовно миру в Україні

Лідери європейських країн та Канади наступного тижня зустрінуться в Парижі, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу.

Про це агентство Bloomberg дізналось від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, серед країн Європейського Союзу на саміті будуть Німеччина, Італія та Польща. Також очікується присутність лідерів Великої Британії, Канади та інших країн за межами ЄС.

Європейські союзники Києва намагаються долучитися до мирного процесу після того, як США розпочали переговори безпосередньо з Росією та Україною.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

Крім того, вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер зустрілись у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.