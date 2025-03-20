Bloomberg узнал об очередном саммите в Париже по миру в Украине

Лидеры европейских стран и Канады на следующей неделе встретятся в Париже, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.

Об этом агентство Bloomberg узнало от информированных источников, пишет "Европейская правда".

По информации Bloomberg, среди стран Европейского Союза на саммите будут Германия, Италия и Польша. Также ожидается присутствие лидеров Великобритании, Канады и других стран за пределами ЕС.

Европейские союзники Киева пытаются присоединиться к мирному процессу после того, как США начали переговоры непосредственно с Россией и Украиной.

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.

Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг встретились в военном штабе Великобритании на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.