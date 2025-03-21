Поблизу грецького Санторіні стався землетрус магнітудою 4,1

Підземні поштовхи магнітудою 4,1 сталися в п'ятницю в морській акваторії між грецькими островами Санторіні та Аморгос в комплексі Кікладських островів.

Про це повідомляє Афінський геодинамічний інститут, провідний грецький орган з аналізу землетрусів, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Епіцентр землетрусу, що стався незадовго до 6 ранку, перебував за 14 кілометрів на південний захід від поселення Аркесіні на острові Аморгос, на глибині 15 кілометрів.

Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

Це перший землетрус такої сили після того, як сейсмічна активність в районі популярного серед туристів острова Санторіні почала вщухати.

Нагадаємо, грецькі острови Санторіні й Аморгос у січні-лютому кілька тижнів потерпали від численних землетрусів незначної сили. Магнітуда найсильніших перевищувала 5. Через цю сейсмічну активність на острові розгортали служби надзвичайних ситуацій і закривали школи.

На тлі цього прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевняв, що країна є безпечною для туристів.