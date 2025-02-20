Прем'єр Греції запевнив туристів, що в країні безпечно попри землетруси на Санторіні

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевнив, що його країна є безпечною для туристів попри сейсмічну активність на Санторіні та інших прилеглих островах.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс відкинув занепокоєння, що ситуація із землетрусами на Санторіні погіршиться.

"Ніхто не може передбачити майбутнє, але ми з обережним оптимізмом дивимося на те, що відбувається на Санторіні, і сподіваємося, що все піде за планом і відносно скоро повернеться до нормального стану", – сказав грецький прем’єр.

Він додав, що останніми днями фіксують зниження сейсмічної активності на Санторіні, що є обнадійливим сигналом.

"Ми завжди прислухаємося до думки вчених і маємо бути готовими до всіх можливих варіантів розвитку подій", – зазначив він.

Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас заявив, що країна незабаром створить евакуаційний порт на острові Санторіні, щоб полегшити безпечну евакуацію людей у разі сильнішого землетрусу.

Найсильніший за цей період землетрус стався увечері 10 лютого, магнітуда становила 5,3.