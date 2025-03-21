Вблизи греческого Санторини произошло землетрясение магнитудой 4,1

Подземные толчки магнитудой 4,1 произошли в пятницу в морской акватории между греческими островами Санторини и Аморгос в комплексе Кикладских островов.

Об этом сообщает Афинский геодинамический институт, ведущий греческий орган по анализу землетрясений, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Эпицентр землетрясения, произошедшего незадолго до 6 утра, находился в 14 километрах к юго-западу от поселения Аркесини на острове Аморгос, на глубине 15 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Это первое землетрясение такой силы после того, как сейсмическая активность в районе популярного среди туристов острова Санторини начала утихать.

Напомним, греческие острова Санторини и Аморгос в январе-феврале несколько недель страдали от многочисленных землетрясений незначительной силы. Магнитуда самых сильных превышала 5. Из-за этой сейсмической активности на острове разворачивали службы чрезвычайных ситуаций и закрывали школы.

На фоне этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверял, что страна безопасна для туристов.