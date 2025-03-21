ЗМІ: США зменшили свою участь у боротьбі з обходом санкцій проти Росії

Європейські посадовці заявляють, що адміністрація Дональда Трампа зменшила свою участь у зусиллях із закриття лазівок для обходу антиросійських санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських посадовців.

США були практично відсутні в кількох робочих групах, створених союзниками для боротьби зі спробами обійти антиросійські санкції, заявили посадовці на умовах анонімності.

За словами посадовців, США здебільшого не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї.

Інша група, в якій США не беруть участі, присвячена моніторингу та забезпеченню дотримання встановленого "Групою семи" верхнього ліміту цін на російську нафту, додали вони.

Не зрозуміло, чи США ухвалили активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів, сказали посадовці. Вони додали, що в деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між Вашингтоном і європейськими союзниками Києва. Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не буде серйозно брати участь у мирних переговорах. Європейські посадовці кажуть, що бачать мало ознак підготовки до такого кроку, і незрозуміло, які дії вживають США для боротьби з обходом існуючих заходів.

Проте раніше цього місяця адміністрація Трампа таки посилила свої обмеження, дозволивши деяким банкам припинити дію ліцензії на здійснення платежів за енергоносії.

У лютому США вже вийшли зі складу робочої групи KleptoCapture, яка була створена адміністрацією Байдена з широким мандатом на застосування заходів проти Росії.

Раніше повідомлялося, що кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, послаблюючи тиск на Москву на тлі зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні.

Наприкінці лютого стало відомо, що міністр оборони Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США, підрозділу у структурі Пентагону, відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти Росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями.

Втім, пізніше у Пентагоні заперечили, що Гегсет розпорядився зупинити наступальні кібероперації проти Росії.