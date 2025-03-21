СМИ: США уменьшили свое участие в борьбе с обходом санкций против России

Европейские чиновники заявляют, что администрация Дональда Трампа уменьшила свое участие в усилиях по закрытию лазеек для обхода антироссийских санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

США практически отсутствовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для борьбы с попытками обойти санкции, наложенные на Кремль, заявили чиновники, которые попросили не называть их имен.

По словам чиновников, США в основном не реагируют на деятельность одной из групп, которая сосредоточена на том, чтобы помешать россиянам получить детали и оборудование, используемые для производства оружия.

Другая группа, в которой США не участвуют, посвящена мониторингу и обеспечению соблюдения установленного "Группой семи" верхнего лимита цен на российскую нефть, добавили они.

Не понятно, приняли ли США активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров, сказали чиновники. Они добавили, что в некоторых встречах участвовали младшие чиновники с небольшими полномочиями в принятии решений.

Санкции, введенные против России после вторжения в Украину, становятся главной точкой напряжения между Вашингтоном и европейскими союзниками Киева. Трамп заявил, что готов усилить санкции против России, если Москва не будет серьезно участвовать в мирных переговорах. Европейские чиновники говорят, что видят мало признаков подготовки к такому шагу, и непонятно, какие действия предпринимают США для борьбы с обходом существующих мер.

Однако ранее в этом месяце администрация Трампа таки усилила свои ограничения, позволив некоторым банкам прекратить действие лицензии на осуществление платежей за энергоносители.

В феврале США уже вышли из состава рабочей группы KleptoCapture, которая была создана администрацией Байдена с широким мандатом на применение мер против России.

Ранее сообщалось, что несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам, ослабляя давление на Москву на фоне усилий администрации Трампа по прекращению войны в Украине.

В конце февраля стало известно, что министр обороны Пит Хегсет приказал киберкомандованию США, подразделению в структуре Пентагона, отказаться от планирования наступательных киберопераций против России. Вскоре это сообщение было подтверждено другими изданиями.

Впрочем, позже в Пентагоне отрицали, что Хегсет распорядился остановить наступательные кибероперации против России.